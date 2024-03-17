Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri konusunda önemli bir duyuru yaptı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda" konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki Ramazan ikramiyelerinin 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomik hassasiyetleri vurgulayarak, enflasyonla mücadele ve sosyal koruma önlemlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Asgari ücretin 17 bin liraya çıkarıldığını ve asgari ücret desteğinin 700 liraya yükseltildiğini dile getirdi. Ayrıca, memurların aylıklarında enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 50 artış sağlandığını ifade etti.

Erdoğan, emeklilerin maaşlarında yapılan iyileştirmelere de değindi. Geçen yıl emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının başlatıldığını ve her bir emekliye 5 bin lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Bu yıl ise Ramazan Bayramı ikramiyelerinde yüzde 50'lik bir artış yapıldığını duyurdu.