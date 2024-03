Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) heyeti, Et ve Süt Kurumu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında et fiyatlarıyla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı.

Heyet, yapılan görüşmelerin ardından et fiyatlarında yaşanan artışın önümüzdeki 2-3 sene boyunca devam edebileceğini belirtti.

TÜSEDAD yetkilileri, Et ve Süt Kurumu ziyareti sırasında sektörün sorunlarını gündeme getirdi ve alınan cevapları kamuoyuyla paylaşma sözü verdi. 2015 yılında yaşanan kontrolsüz hayvan ithalatının yerli üreticilere zarar verdiğine ve bu durumun et fiyatlarının yükselmesine sebep olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, küçük aile işletmelerinin azalması ve tarımla uğraşan insanların tekrar üretime dönmek istememesi gibi endişe verici konular da vurgulandı.

Yapılan görüşmelerde besicilerin kesim fiyatlarının yükselmesiyle ellerindeki hayvanları satmayı tercih ettiği ve bu durumun fiyat artışlarını tetiklediği belirtildi. Et fiyatlarının artmasının sebepleri arasında iç piyasada üretimin azalması ve kontrollü olmayan ithalatın etkisinin olduğu dile getirildi.

TÜSEDAD Yönetim Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nun doğru adımlar attığını belirterek, iç piyasada üretimi teşvik eden fiyatlandırmaların yapıldığını ve yerli hayvan alımının öncelikli hale getirildiğini vurguladı. Ancak, heyet et fiyatlarının önümüzdeki 2-3 yıl boyunca yüksek seyrini sürdüreceği uyarısında bulundu. Anaç hayvan kesimleri ve ithalatların sektörde dengesizliklere yol açtığına dikkat çekilerek, et fiyatlarının enflasyon oranında artmaya devam edeceği ifade edildi.