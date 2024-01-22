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Emekliye ek zam teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınıyor. İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik yapılan teklif, bu hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşması planlanıyor. Öneri kapsamında, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılması öngörülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yarın çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendirmeye başlayacak. Teklifin kabul edilmesi durumunda, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. Buna bağlı olarak, en düşük emekli aylığı 10 bin lira seviyesine çıkacak. Peki Yozgatlı emekliler yapılan zamdan memnun mu?

Yapılan düzenleme sonrasında, emekli maaşlarına ilişkin zam farkları hesaplara yatırılacak. Ayrıca, teklifle işverene sağlanan asgari ücret desteği de 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Bu şekilde, emeklilere yönelik yapılan düzenleme ve işverenlere sağlanan destekle birlikte sosyal güvenlik sistemine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.