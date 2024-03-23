Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamayla, çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ve hayvan gen kaynakları desteği gibi çeşitli alanlarda sağlanan toplam 1 milyar 610 milyon 593 bin TL'lik destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Bu gelişmenin tarım sektörüne olumlu katkılar sağlaması beklenirken, Bakan Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun" temennisinde bulundu.