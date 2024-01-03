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Aralık ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Bu verilere göre kıdem tazminatı da belli oldu.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon oranı belirlendi ve bu verilere dayanarak kıdem tazminatında yapılacak zamlar netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak belirlendi. Bu oran, memurlara yapılan zam oranını da belirledi.

2024 yılının ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatında uygulanacak tavan oran, 35 bin 057 lira olarak açıklandı.

TÜİK'in saat 10:00'da duyurduğu Aralık ayı enflasyon oranına göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93 olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 64,77 seviyesinde ölçüldü.

Bu verilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belirlendi. Aynı zamanda dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği ve kıdem tazminatı gibi kalemlerde uygulanacak zam oranları da ortaya çıktı.

Kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki yükselişe bağlı olarak belirlendi. Kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanların, zamlı tazminattan faydalanabilmeleri için brüt ücretlerinin 35 bin 057 liranın üzerinde olması gerekiyor. Geçen yıl temmuz-aralık arasında 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak güncellendi.