Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Nüfus Müdürlüğü tarafından 2023 yılında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru işlemlerinin yanı sıra ölüm, doğum, evlenme ve boşanma işlemlerinin verileri açıklandı.

Açıklanan verilere göre 2023 yılında 46 bin 556 kimlik kartı, 16 bin 856 sürücü belgesi ve 15 bin 507 pasaport başvurusu yapıldı. Aynı zamanda 2023 yılında toplam 118 bin 571 vatandaşa hizmet verdiklerini belirten İl Nüfus Müdürü Mehmet Şen, “İl Nüfus Müdürlüğü olarak birçok işlemlere bakıyoruz. Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru işlemleri yapmış olduğumuz en çok işlemler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ölüm işlemleri, doğum işlemleri, evlenme işlemleri ve boşanma işlemlerine de bakıyoruz. İlimiz ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından 2023 yılı içerisinde 4 bin 986 doğum, 2 bin 963 evlenme, 854 boşanma ve 2 bin 247 ölüm ve 39 bin 672 adres tescil işlemi yapıldı. Bizler vatandaşlarımıza hizmet vermek için buradayız. Elimizden gelen hizmetin en iyisini yaparak personellerimiz ile birlikte hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında nüfusmatik uygulamasının devreye girdiğini ve uygulamanın devam ettiğini söyleyen Şen, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla “Nüfusmatik”lerin hayata geçirildiğini ifade etti.

10 Ocak 2022’de 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan ve daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılıp 81 ilde birçok noktada hizmet vermeye devam eden nüfusmatikler hakkında bilgi veren Şen, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde Nüfus Müdürlüklerine gelen vatandaşların nüfusmatiklerden işlem yapabileceğini kaydetti.

Nüfusmatikle yapılabilecek işlemlere değinen Şen, “15 yaş altı kişilerin kimlik müracaatları yapabiliyor. Çünkü 15 yaş altından parmak izi alınmıyor ve fotoğraf da mecburi değil. Ama fotoğraf eklemek isteyenler bize müracaat etmeleri gerekiyor. Fotoğrafını alıp biz tarıyoruz” diye konuştu.

Nüfusmatikle sürücü belgesinin değişimi için müracaatta yapılabildiğine değinen Şen, “Vatandaşlar sürücü belgesini değiştirme istediklerinde sağlık raporunu almak şartı ile oradan da müracaat yapabiliyor. Kimliğe sürücü belgesini de yükleyebiliyor” dedi.

NÜFUSMATİK NEDİR?

Nüfusmatik, personel desteği olmadan, vatandaşların elektronik kimlik doğrulama sistemi ile (parmak izi ve sertifika doğrulama yöntemi) nüfus müdürlüğündeki birçok işlemi kolay ve güvenli bir şekilde bireysel olarak gerçekleştirebildiği cihazdır.

NÜFUSMATİK NERELERDE BULUNUR?

Şu an 81 ilde bulunan cihazları yaygınlaştırılma çalışmaları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. Nüfusu elli binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi yerlerde Nüfusmatik’in bulunmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Nüfusmatik noktalarına nvi.gov.tr web sayfası üzerinden erişebilir.