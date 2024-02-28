Çalışma hayatına pandemiyle birlikte dahil oldu. Kısa çalışma ödeneği için gereken şartlar da revize edildi. İşte en çok merak edilen detaylar:

Çalışanlar, emekli olmayı düşünenler ve işten ayrılmayı planlayanlar için Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yanıtladığı sorular var. İşte, Yozgatlı çalışanları da ilgilendiren o sorular ve cevapları...

Çalıştığımız iş yerinde kısa çalışma uygulamasının başlayacağı duyuruldu. Ancak gerekçeleri henüz paylaşılmadı ve başvuru da henüz yapılmadı. İşçi çıkarmayacakları açıklandı ancak bazı çalışanların ödenekten yararlanamayacağı ifade edildi. Şirketin muhasebecisi ise şartların değiştiğini belirtiyor. Ben bir yıldan biraz daha uzun süredir şirkette çalışıyorum. Bu durumda kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek miyim?

Kısa çalışma ödeneği şartları, bu yılın başlarında yapılan düzenlemeyle değiştirildi. Artık kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın kısa çalışmanın başladığı tarihte son 120 gün boyunca iş sözleşmesine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Bu yeni düzenlemeyle, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, çalışanın işten çıkarılması durumunda alacağı işsizlik ödeneği miktarından da düşülecek.

Sigorta başlangıç tarihim Haziran 1998. Ağustos 1998'de askere gittim. Askerlik borçlanması yaparak, EYT kapsamında emekli olabilir miyim?

Sigorta başlangıç tarihiniz EYT kapsamında olduğu için, erkek çalışanlar için 25 çalışma yılı ve belirli bir prim günü şartını sağlayarak emekli olabilirsiniz. Eğer prim gün sayınız eksikse, askerlik sürenizi borçlanarak eksik günleri tamamlayabilir ve böylece EYT'den emekli olabilirsiniz.

Mart ayının başında emekli olacağım. Bu durumda kıdem tazminatım hangi tutar üzerinden hesaplanacak? Geçen yılın sonundaki tazminat mı hesaplanacak?

2024 başından itibaren kıdem tazminatının tavanı 35 bin lira olarak belirlendi. İşvereniniz, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi giydirilmiş ücretler üzerinden kıdeminizi hesaplayacak. Her çalışma yılı için 30 günlük brüt ücret esas alınacak. Bu hesap sonucunda elde edilen tutar 35 bin lirayı aşıyorsa, işveren kıdem tazminatınızı 35 bin lira üzerinden hesaplayacak ve size ödeyecek.

Sigorta başlangıç tarihim 2 Ağustos 1999 ve EYT kapsamındayım. Çalışma günlerimi doldurdum ve 25 yıllık sigorta sürem 2 Ağustos 2024 tarihinde doluyor. Emeklilik başvurusunu Temmuz ayında mı yapmalıyım, yoksa 25 yıl dolduğu tarih olan 2 Ağustos 2024'te mi?

SSK'lı erkek çalışanlar için 25 çalışma yılını ve belirli bir prim günü şartını sağladıklarında, EYT'den yararlanıp emekli olabilirler. Bu durumda emeklilik başvurusunu, 25 çalışma yılını doldurduğunuz tarihte yapmanız gerekmektedir.