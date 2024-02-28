Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir Başkanlığında İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 20 Haziran 2022 tarihinde Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü gereğince, Kaymakam Furkan Nezir başkanlığında "İlçe Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe Yürütme Kurulu toplantısında; Protokollerde belirlenen yükümlülükler kapsamında ilçe teşkilatları bünyesinde yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, ilçe teşkilatlarının eğitim ve güvenlik çalışmalarında birimler arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve daha nitelikli hale getirilmesi ile ilçe genelindeki okullarda öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergâhlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolünün sağlanmasına yönelik konuları ele alındı.