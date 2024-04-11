Emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Bir yıl boyunca ücret alınmayacak. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli promosyonlarına ilişkin kamu bankalarında artış yapıldığını açıklaması üzerine diğer bankalarda harekete geçti.

Müşteri çekmek için bankalar arasında yarış kızışırken emeklilere 18 bin TL’ye varan promosyonlar veriliyor. Promosyonların yanı sıra bankalar bazı hakları da emeklilere sunuyor.

Emeklilerin yüzünü güldürecek haber ING Bank’tan geldi. ING Bank o hizmeti bir yıl boyunca ücretsiz verecek.

PROMOSYONLARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR

ING Bank, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşlarını ING'ye taşıyan müşterilere çeşitli nakit promosyonlar sunuyor. SGK emekli maaşını ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilecekler.

Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler, ek nakit promosyonlarla toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyonlardan yararlanabilecekler.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilecekken, ING Bank müşterilerine sunulan avantajlar sadece maaş promosyonuyla sınırlı kalmıyor.

DİĞER AVANTAJLAR VE ÜCRETSİZ HİZMETLER

ING Bank tarafından yapılan açıklamada, para transfer işlemlerinde bir yıl boyunca ücret alınmayacağı belirtildi. Ayrıca, emeklilere özel olarak yüzde 4,29'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanılabileceği vurgulanırken, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından yararlanmak isteyenler için özel kampanyaların olduğu açıklandı.

İlk defa ING Kredi Kartına başvuru yapan emekliler ise ilk 1 yıl kart ücreti ödemeyecekler. Ancak bu avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını ING’ye taşıması gerekiyor.