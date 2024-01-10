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Borsa İstanbul'da, yatırımcılara önemli kazanç fırsatları sunabilecek olan 10 hisse senedi, uzmanlar tarafından belirlendi. Kamuson'un haberine göre, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ilk günü yüzde 0,51'lik bir artışla 7.667,85 puandan işlem görmeye başladı. Endeks, önceki günkü kapanışa göre 39,12 puan yükselerek güçlü bir başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul içinde sektör endeksleri arasında en fazla değer kazananlar arasında yüzde 2,52'lik artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi, yüzde 1,60'lık artışla Bankacılık endeksi ve yüzde 0,66'lık artışla Holding endeksi yer aldı. Değer kaybeden tek sektör endeksi ise yüzde 1,65'lik düşüşle kimya petrol plastik endeksi oldu.

Geçen haftanın kapanışında BIST 100 endeksi, yüzde 1,07'lik bir artışla 7.628,73 puandan kapandı. Borsa İstanbul, yeni yıla olumlu bir seyirle başlamış durumda. Yatırımcıların ilgisini çekmeye devam eden borsa, önemli aracı kurumlarından biri olan İş Yatırım tarafından belirlenen 10 hisse senedi ile yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli sunmaya hazırlanıyor.