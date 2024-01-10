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Sivas, Yozgat'ın il sınır komşusu olarak dikkat çekiyor ve bu kez Sivas'ta zam haberleriyle gündemde. Yılbaşı sonrasında birçok sektörde yaşanan zam furyası, Sivas'ta sakatat fiyatlarına da yansıdı.

Sakatat sofralarının vazgeçilmez lezzeti kelle, Sivaslı vatandaşların ve gurbetçilerin atıştırmalık tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak son zamanlarda artan maliyetler ve hayvan kıtlığı, kelle fiyatlarına olumsuz bir etki yapmış durumda.

Yapılan son değerlendirmelerle birlikte Sivas'ta kelle fiyatlarına yüzde 30'luk bir zam uygulanması kararı alındı. Bu gelişme, özellikle Yozgat'ta yaşayan kelleseverler arasında endişe ve gerilime neden oldu.

Sivas'ta gerçekleşen zammın, Yozgat'a yansıtılmaması için talepler artarken, kelle fiyatlarındaki artışın bölge genelinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu. Yozgatlılar, Sivas'taki zammın kendi şehirlerine yansımaması için çeşitli beklentiler içerisine girmiş durumda.