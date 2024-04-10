Yozgat'ta, herkesin faydalanabileceği modern bir yaşam merkezi inşa ediliyor. Halk Kütüphanesi projesi, şehrin merkezi konumundaki Tarihi Yozgat Lisesi'nin tam karşısında, Lise Caddesi'nde hayata geçiriliyor. Projenin baş yüklenicisi Ustaca ve NKY Adi iş birliği yaparken, alt yüklenicilik görevini Tibukoğlu Yapı Anonim Şirketi üstlenmiş durumda.

2025'E HAZIR

Projenin yer teslimi 1 Haziran 2023'te yapıldı ve o tarihten beri çalışmalar hızla ilerliyor. İnşaat alanında kazı ve temel çalışmaları tamamlandı ve şu anda zemin kat döşenmeye başlandı. Tibukoğlu Yapı Proje Müdürü Koray Kurtoğlu, "Sektördeki deneyimlerimizi ve tekniklerimizi kullanarak, kültür merkezini 2025'in ilk çeyreğinde Yozgat halkının kullanımına sunmayı hedefliyoruz" diyor.

KÜTÜPHANE DEĞİL, YAŞAM MERKEZİ

Tamamlandığında 14 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak olan kompleks, Yozgat'a yeni bir yaşam alanı sunacak. İl Halk Kütüphanesi sadece kitap okuma alanı olmayacak, aynı zamanda kapsamlı bir sosyal yaşam merkezi haline gelecek. Kurtoğlu, projenin tamamlanmasıyla Yozgat halkının sadece bir kütüphaneye değil, aynı zamanda bir yaşam merkezine kavuşacağını vurguluyor.

GENİŞ OLANAKLAR SUNUYOR

Proje, 270 kişilik konferans salonu, 84 kişilik sinema salonu, 34 kişilik cep sinema salonu, tiyatro, fuaye, sergi alanları, müze, kitap arşiv salonları, okuma salonları, etkinlik alanları ve kent koridorunu barındırıyor. Ayrıca, 70 araçlık kapalı otopark ve günümüz teknolojilerini içeren elektrikli araç şarj istasyonları da mevcut.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Yozgat İl Halk Kütüphanesi projesi, tarihi Yozgat Lisesi'nin karşısında, Lise Caddesi üzerinde bulunacak ve tamamlandığında bu bölgeye yeni bir canlılık katacak. Kurtoğlu, projenin şehrin tarihi dokusuna zarar vermeden yapıldığını ve Lise Caddesi ile Sivas Caddesi'nin tam ortasında bulunan bu dev projeyle bölgeye yeni bir yaşam alanı getirileceğini belirtiyor.