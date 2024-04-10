Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü, Yozgat Şehir Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı ve Polisevi’ni ziyaret etti.



Ziyaretinde Vali Mehmet Ali Özkan’a MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Özcan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer eşlik etti.



Bayram tatilinde görevi başında çalışmalarını sürdüren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine, görevli sağlık çalışanlarına, tedavi gören vatandaşlara, jandarma personeline ve polis memurlarına kolaylıklar dileyen Vali Özkan, bayramlarını kutladı.

Özkan ayrıca de Türk Polis Teşkilatının 179'uncu yıldönümünü kutladı.