Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü devreye giren NARVAS projesi hakkında Yozgatlı vatandaşları bilgilendirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “NARVAS ile güvenli sokaklar. Karşılaştığınız uyuşturucu kullanım ve ticaretini UYUMA uygulaması veya 122 üzerinden mutlaka bildirin. Yapacağınız ihbarların yerini ve konusunu bildirmeniz yeterli. İsim bildirmeniz zorunlu değildir. Yapacağınız her ihbarda, NARVAS sistemi ile analiz ederek suç yoğunluk haritaları çıkarıyoruz ve bu noktalara şok uygulamalar yapıyoruz. Unutmayın yapacağınız ihbarla zehir tacirlerine yönelik çalışmalara destek olabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

NARVAS NEDİR?

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.

Bakan Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz” dedi.