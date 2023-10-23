Voleybol Erkekler İkinci Ligi 4’üncü grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Pema Koleji’ni 3-0 mağlup ederek lige galibiyet ile başladı.

Bölgesel Amatör Lig'de Yozgat Bozokspor ilk galibiyetini aldı Bölgesel Amatör Lig'de Yozgat Bozokspor ilk galibiyetini aldı

Lige galibiyet ile başladı3

Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı alınan sayılar ile geçen ilk seti Sorgun Belediyespor 29-27 kazandı. İkinci sette de iki takım çok çekişmeli bir mücadele ortaya koydu. Bu seti de 25-22 kazanan sarı siyahlı ekip skoru 2-0’a getirdi.

Lige galibiyet ile başladı

Üçüncü sette ise oyuna tamamen ağırlığı koyan Sorgun Belediyespor bu seti 25-16 müsabakayı ise 3-0 kazandı. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi