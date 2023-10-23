Tahmini Okuma Süresi: dakika

Voleybol Erkekler İkinci Ligi 4’üncü grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Pema Koleji’ni 3-0 mağlup ederek lige galibiyet ile başladı.

Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı alınan sayılar ile geçen ilk seti Sorgun Belediyespor 29-27 kazandı. İkinci sette de iki takım çok çekişmeli bir mücadele ortaya koydu. Bu seti de 25-22 kazanan sarı siyahlı ekip skoru 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette ise oyuna tamamen ağırlığı koyan Sorgun Belediyespor bu seti 25-16 müsabakayı ise 3-0 kazandı. (Haber Merkezi)