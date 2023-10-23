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Listeye başkent Ankara'dan 1 ilçe dahil edilmezken, İzmir altı ilçeyle zirvede yer aldı. Şanlıurfa, Ordu, Bartın, Nevşehir, Rize, Aydın, Balıkesir, Karabük ve Sakarya gibi iller ise birer ilçe ile temsil edildi.

Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri de listeye kendine yer buldu. Muğla'dan 5, Antalya'dan 3 ve Çanakkale ile Artvin'den 2'şer ilçe bu sıralamada dikkat çekti.

Listeye giremeyen Yozgat ve ilçeleri ise bu kez gözden kaçtı. Ancak, Türkiye'nin her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik bulunuyor.

İşte Türkiye'nin en güzel 27 ilçesi:

İzmir - Seferihisar

Şanlıurfa - Halfeti

Ordu - Perşembe

İzmir - Foça

Bartın - Amasra

Antalya - Kemer

Nevşehir - Ürgüp

Rize - Çamlıhemşin

Antalya - Kaş

İzmir - Çeşme

Muğla - Bodrum

Muğla - Marmaris

Aydın - Kuşadası

Muğla - Fethiye

Antalya - Alanya

Artvin - Şavşat

İzmir - Urla

Balıkesir - Ayvalık

Karabük - Safranbolu

Çanakkale - Bozcaada

Artvin - Borçka

İzmir - Selçuk

İzmir - Karaburun

Sakarya - Taraklı

Muğla - Ula

Çanakkale - Gökçeada

Muğla - Datça

(Haber Merkezi)