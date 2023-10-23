Listeye başkent Ankara'dan 1 ilçe dahil edilmezken, İzmir altı ilçeyle zirvede yer aldı. Şanlıurfa, Ordu, Bartın, Nevşehir, Rize, Aydın, Balıkesir, Karabük ve Sakarya gibi iller ise birer ilçe ile temsil edildi.
Türkiye'nin gözde tatil bölgeleri de listeye kendine yer buldu. Muğla'dan 5, Antalya'dan 3 ve Çanakkale ile Artvin'den 2'şer ilçe bu sıralamada dikkat çekti.
Listeye giremeyen Yozgat ve ilçeleri ise bu kez gözden kaçtı. Ancak, Türkiye'nin her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik bulunuyor.
İşte Türkiye'nin en güzel 27 ilçesi:
İzmir - Seferihisar
Şanlıurfa - Halfeti
Ordu - Perşembe
İzmir - Foça
Bartın - Amasra
Antalya - Kemer
Nevşehir - Ürgüp
Rize - Çamlıhemşin
Antalya - Kaş
İzmir - Çeşme
Muğla - Bodrum
Muğla - Marmaris
Aydın - Kuşadası
Muğla - Fethiye
Antalya - Alanya
Artvin - Şavşat
İzmir - Urla
Balıkesir - Ayvalık
Karabük - Safranbolu
Çanakkale - Bozcaada
Artvin - Borçka
İzmir - Selçuk
İzmir - Karaburun
Sakarya - Taraklı
Muğla - Ula
Çanakkale - Gökçeada
Muğla - Datça
(Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi