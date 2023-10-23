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Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, bir liste paylaşarak illerin altın mevduatlarının toplam mevduat içindeki payının ne olduğunu söyledi. Paylaşılan listede Yozgat da yer aldı. Peki, Yozgat kaçıncı sırada? İşte detaylar:

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye’de ‘Altın Mevduat Hesabı’nın en yüksek olduğu illeri açıkladı.

Listede Yozgat'a komşu il Kırıkkale yüzde 18.4 ile ilk sırayı alırken, bir diğer komşu Tokat yüzde 16,0 ile altıncı sırada kendisini gösterdi.

Türkiye’de il bazında altın mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı listesinde Yozgat yüzde 9.7 ile 53’üncü sırada yer aldı.

Aktarılan listede Yozgat’ın komşularında ise durum farklı; Kırıkkale yüzde 18,4 ile 1’inci, Tokat yüzde 16,0 ile 6’ıncı, Amasya yüzde 15,7 ile 7’nci, Sivas yüzde 13,1 ile 21’inci, Çorum yüzde 9,8 ile 52’inci, Nevşehir yüzde 9,0 ile 56’ncı oldu.

YOZGAT ALTIN DEĞİL DOLAR ZENGİNİ!

Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde dolar rezervinin en yüksek olduğu iller belirlendiğini söylemiş ve Yozgat’ın 3’üncü sırada yer aldığını yaptığımız haber ile bildirmiştik.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıklamasına göre Türkiye genelinde dolar rezervinin en yüksek olduğu iller arasında Yozgat 3’üncülüğü alırken Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu’nun açıklamasına göre ise Yozgat, dolar rezervinin en yüksek olduğu iller arasında 53’üncü sırada yer alıyor. (Melike Aslı Arslan)