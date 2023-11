Tahmini Okuma Süresi: dakika

Nohutlu Tepesi belediye tesislerinde gerçekleşecek toplantıya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkanı Musa Saydam ve sporcular katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARINA ŞAHİTLİK ETTİK”

Toplantıda bir konuşma yapan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 2017 yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukları spora yönlendirmek istemiştik ve geldiğimiz noktada bizler 3 yıldır 1’inci ligde kız çocuklarımızın başarılarına şahitlik ettiklerini söyledi.

“YOZGATLILARI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

İlk başta çıktığımızda acaba başarabilir miyiz derken bugün bu noktaya gelmek değerli Yozgatlı yetkilileri halkını her zaman yanımızda görmek, başarımızı takdir etmeleri bizleri mutlu ettiğini ifade eden Neşeli, “Bizler sadece Milli Eğitim Bakanlığı veya Gençlik Spor Bakanlığı projeleriyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuklarımızı spora yönlendirebileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum ve Türkiye'ye de iyi bir rol model olduğu kanaatindeyim Bizler bu çalışmaya zorluklarla başlasak da birçok zorluğun üstesinden değerli devlet büyüklerimizden, milletvekillerimiz, valilerimiz ve şehrimizin önemli grupları birlikte sorunların üstesinden geldik. Yeni bir sezonun açılışını yaptık. Yeni sezona girdiğimizde umudumuz, ümidimiz her zaman en üst düzeyde bizleri tekrar her maçta mutlu edecek sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Birçok çocuğumuzu alan taramasıyla tespit etmekle birlikte Spora yönlendirmekle birlikte hentbol takımına yönlendirmekle birlikte birçok ulusal başarılara da imza attık. Bugün üç tane çocuğumuz milli oyuncu statüsünde bizleri Temsil etmek de ülkemizi temsil etmekte. Aynı zamanda eğitimlerine de büyük katkılarının olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

“7 KİŞİ BESYO'DA EĞİTİM GÖRÜYOR”

7 kişinin BESYO'da eğitim gördüğünü ifade eden Neşeli, “Sportif faaliyetlere katıl ve sonrasında da BESYO'ya kayıt olmaları nedeniyle eğitime katkılarından katkısını görmekteyiz. Bu da bizi ayrıca mutlu etmektedir. Buradan Yozgat halkımıza sesleniyoruz. Yeteneğine inandığınız çocuklarınızı bizler tespit edeceğiz. Siz çocuklarınızı bizlere getirerek bizim gücümüze güç katmanızı bekliyorum. Tabii bu süreçler zorlu olarak devam etmekte. Ama bizlere birçok sponsor firma destek oluyor. Valimiz Mehmet Ali Özkan olmak üzere milletvekillerimiz her zaman bizlere destek oluyor. Aynı zamanda Sorgun'dan şirketlerimiz bizim yerelde Yozgat'taki firmalarımız bu noktasıyla bizlerin birçok sorunlarını giderme noktasında hem maddi hem de manevi olarak destek olmaya çalışıyorlar. Verdikleri destekle Yozgat'ın ismini en üst sıralara yazmaya, sosyal politika alanında çocuğa sahip çıkmak sadece koruma ve bakım değil, aynı zamanda yeteneklerini geliştirmek bir spor dalını öğreterek kendisini bu noktada mutlu etmenin yöntemini göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“BASIN MENSUPLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Desteklerinden dolayı basın mensuplarına da teşekkür eden İl Müdürü Neşeli, “Her zaman yanımızda oldunuz. Ülkemize ve tanıtılmamıza büyük katkılarınız var. Katkılarınız nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere layık olabilmek için gerek kulüp başkanımız Musa Bey gerek antrenörümüz Enis bey ve oyuncuları gayret etmeye biz söz veriyoruz. İyi bir nokta içerisinde kesinlikle ilk 5’tan aşağı olmamalıyız. Ve hedefimiz ilk beşin içerisinde olmak. Bununla ilgili tabii ki arkadaşlarımız açıklama ve yapacakları transferler, başarılar bu noktasıyla sizleri bilgilendirecekler” ifadelerini kullandı.

“İMKANLARIMIZ ANCAK BUNA EL VERİYOR”

Her maça Süper Lig'e çıkabilme hakkını elde etme parolasıyla çıkıyoruz ama imkanlar kısıtlı olduğu için Ligde kalabilmeyi başarmak bizim için en azından yeterli görüldüğünü belirten Kulüp Başkanı Musa Saydam “Bugüne kadar 2017’den bu yıla kadar yaklaşık olarak 350 kız çocuğumuza dokunmuşuz onları hentbolla, sporla buluşturmuşuz, tanıştırmışız. Hentbol yetenek isteyen bir spor. Her başlayan oyuncumuzdan aynı başarıyı, aynı performansı ne yazık ki göremiyoruz. Öğrencilerimiz bir süre çalışmalardan sıkılıyor veya ailevi nedenlerle eğitim nedeniyle yetiştirdiğimiz oyuncularımız zaman zaman kulübümüzden ayrılmak durumunda kalıyorlar. Altyapımızda sürekli yeni taze kanlar aşılıyoruz. Kulüpte sürekliliği sağlamakta bu yönüyle zorlanıyoruz. Amacımız Yozgatlı kızlarımızın olduğu bir takımla bu işi başarmaktı. Yola çıkma hedeflerimizden bir tanesi oydu. İkincisi de sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan ailelerin ve çocukların bir arada olduğu bir kulüp oluşturabilmekti. Bu noktada da yine kurumumuzdan hizmet alan sosyal hizmet desteği alan yaklaşık 50 civarında öğrencimizle bir kulübümüzün altyapısında ve A takımında takımımızda oynamaya devam ediyoruz. Yozgat'ta bu sürekliliği sağlayamadığımız için de zaman zaman dış illerden farklı takımlardan transferler yapıyoruz. Ekonomik şartlar nedeniyle ya da şartları temin etme yönü zamanlaması noktasında sıkıntılar yaşadığımızdan lig başlamadan önce istediğimiz oyuncuları belki alamıyoruz. Bu sene de öyle oldu. Sezonun başladığı güne kadar neredeyse alacağımız oyuncuların netleştiremedik. Çünkü ekonomik olarak dediğim gibi sorunlarımızı aşamadık. Bizlere destek olan sponsorlarımız var sağ olsunlar bizleri cesaretlendirdiler. Sayın Valimiz bu noktada bizlere çok büyük destek ve cesaret vererek ilimizi temsil etmeye devam etmemizi istediler. Verdikleri destekler sayesinde biz ayakta kalmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ İLK 5”

Hedeflerinin ilk 5 olduğunun altını çizen Saydam, ”İlk 4’te play-off oynamak. Çocuklarımızdan milli takıma gönderdiğimiz üç tane kızımız var. Biz buraya aday kadroya, yaklaşık olarak 15 civarında farklı farklı yaş gruplarında çocuklar gitti. Biz onların hepsinin milli takımda yer almasını istiyoruz. İlimizin adının, bakanlığımızın isminin, görünürlüğünün, bilinirliğinin daha fazla olması noktasında biz elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLERİNİZİ SÜRDÜRMENİZİ ARZ EDİYORUZ”

Yozgat basınına desteklerinden dolayı teşekkür eden Saydam, “Sizlerden bu noktada desteklerinizi sürdürmenizi bize tahammül göstermenizi yine arz ediyoruz, bekliyoruz. İlimize hep birlikte katkı vermenin de mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Yine Enis hocamla sezona başladık. Sezon sonuna kadar da inşallah devam edeceğiz. Kendisine emekler için teşekkür ediyorum. Kızlarımız 7 tane üniversite öğrencimiz var. Bunlara destek olmaya devam edeceğiz. Burs veren öğrencilerimizi destekleyen vakıflar, dernekler var. Onlara buradan yine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İlimizin idarecileri, ilimizin siyasetçilerine bu noktadaki için de yine ben de teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor kulübü Hilal Doğan ise, “Kurulduğu bugünden bu yana kulüpte oynuyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Başladı başlayalı. Yaklaşık 8 yıldır hentbol oynuyorum. 8 yılımı tamamı burada geçti. Başarılı bir sezon yaşadığım oldu onun dışında hentbol sayesinde üniversite kazandım. Üniversitenin bir üstünü, yüksek lisansı da kazandım. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Hentbol hayatıma birçok şey kattı. Başarı, cesaret, özgüven ve arkadaşlık, dostluk kattı bunun için minnettarım hentbola. Bu sezon belki iyi bir başlangıç yapamamış olabiliriz. Ama geçen hafta aldığımız galibiyet bize daha üstlere taşıyacak. Ve bunun devamı gelecek galibiyet parolası diyebilirim. Bize destek olan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz bu zamana kadar yapmış olduğu her şeyden dolayı ve destek olmalarını da bekliyoruz” şeklinde konuştu.