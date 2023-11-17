Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başlangıçta konut olarak hizmet veren bu muazzam yapı, zaman içinde "Kız Sanat Okulu" ve "Tekel Deposu" olarak da görev yapmıştır. Ancak, 1979 yılında kamulaştırılarak büyük bir onarımdan geçmiş ve 1985 yılında Yozgat Müzesi olarak kapılarını açmıştır.

Müze, alt kat salonlarında sergilenen arkeolojik eserler ve üst kat salonlarında yer alan etnografik eserlerle ziyaretçilerini büyülemektedir. Özellikle, 19. yüzyıl resim sanatının nadide örneklerinin bulunduğu üst kat odalar, sanatseverlerin ilgisini çekmektedir.

ETNOGRAFİK ZENGİNLİKLERİN KEŞFİ

Yozgat Müzesi, 1985 yılında etnografik eserlerin zengin koleksiyonunu ziyaretçilere sunmaya başlamıştır. Toplamda 2802 adet etnografik eser, Osmanlı'nın Geç Dönemleri ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait giyim kuşam eşyaları, mutfak gereçleri, çeşitli silahlar, ahşap malzemeler, kilim ve halı dokumaları, el yazma eserler ve daha birçok değerli objeyi içermektedir.

SANAT VE MİMARLIK HARİKASI

Üst kat holünde, Yozgat'ın eski belediye başkanlarından Salim KORKMAZ tarafından hibe edilen Aynalı Körük olarak bilinen meşhur at arabası sergilenmektedir. Ayrıca, yok olmuş sivil mimari örneklerine ait süslemeli ahşap kapılar, yüklük kapıları ve camilerden getirilen şamdanlar, Eyvan kısmında dikkat çekmektedir.

MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN İZİNDE

Müzenin üst katındaki mutfak bölümü, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait porselen, seramik, bakır ve ahşap mutfak eşyalarını içermektedir. Bu bölüm, geçmişin mutfak kültürünü günümüze taşıyan bir yolculuğa davet etmektedir.

SİLAHLAR VE GELİN ODASI: TARİHLE BULUŞMA NOKTASI

Müze, ayrı bir bölümde 18. ve 19. yüzyılda kullanılmış çeşitli silahları sergilemektedir. Aynı zamanda, pirinç bir karyola, dikiş makinesi, beşikler, ahşap sandıklar, kilim ve el işleri ile süslenmiş 19. yüzyıla ait bir gelin odası da ilgi çekmektedir.

ARKEOLOJİK HAZİNELERİN DERİNLİKLERİ

1985 yılında ziyarete açılan Yozgat Müzesi'nde, 1648 adet arkeolojik eser bulunmaktadır. Bu eserlerin büyük bir kısmı, özellikle taş eserleri içermektedir, bizi tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarmaktadır.

Yozgat Müzesi, geçmişin izlerini taşıyan bu zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür ve tarih deneyimi sunmaya devam etmektedir.