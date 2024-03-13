Altın fiyatlarının son zamanlarda yükselmesi, altın talebinde önemli bir artışa neden olurken, İstanbul Kuyumcular Odası'na göre birçok kuyumcu talepleri karşılamakta güçlük çekiyor. Ziynet altını stoklarının tükenmesiyle, kuyumcuların alım taleplerini karşılayamadığı belirtiliyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık'ın verdiği bilgilere göre, darphaneler bu artan talebi karşılamak için çift vardiya sistemine geçti.

Altın talebindeki bu artışla ilgili olarak İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane yönetimiyle bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Oda Başkanı Atayık, Darphane'nin hafta sonları fazla mesai yaparak, pazartesiden itibaren ise çift vardiyaya geçtiğini açıkladı. Ekonomi uzmanlarına göre, Haziran ayında Kartal'daki yeni fabrikanın devreye alınmasıyla altın taleplerinin karşılanabileceği öngörülüyor.

Altın talebindeki bu artışın sebepleri ise şöyle sıralanıyor:

Gram altın fiyatları ons altın fiyatlarının yükselmesiyle 2.200 TL sınırını aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Vatandaşlar ellerindeki altınları bozmak yerine ellerinde tutmayı tercih ediyorlar.

Altın ithalatına getirilen kota uygulaması.

Türk Lirası ve kripto para birimlerinden kaçan vatandaşların altın alımına yönelmesi.

Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın talebindeki artışı doğrulayarak, geçen haftaya göre talebin önemli ölçüde arttığını ve işlemlerin büyük çoğunluğunun altın alımı yönünde gerçekleştiğini belirtti. Yıldırımtürk ayrıca, Ramazan sonrası piyasanın dengeye geleceğini ancak altın fiyatlarında bir düzelme beklenmediğini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde altın talebinin artmaya devam etmesi öngörülüyor.