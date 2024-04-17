Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları dinlemeye ve sorunları çözmeye devam ediyor.

Valilik makamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, vatandaşların dile getirdiği konuları titizlikle dinleyen Vali Özkan, taleplerini alarak ilgili yerlere sorunların çözümü için talimat verdi.

Vali Özkan, “Vatandaşlarımızın görüşlerini, taleplerini ve sorunlarını bizzat dinlemek, yerel yönetim olarak sorumluluklarımızı daha etkin bir şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Halkımızın her bir bireyi bizim için önemli, onların mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.