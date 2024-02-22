Kuruluşunda ikinci basamak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, bazı alanlarda devam ettirdiği üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra diğer bölümleri de hazır hale getirerek üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane konumuna gelmek için Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari ekibi çalışmalara başladı.

Hastanenin bazı bölümlerinde inceleme yapan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan konuyla ilgili şöyle açıklama yaptı: “Hastanemiz kurulduğu günden bugüne kadar en iyi sağlık hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürmekteyiz. Şuan Acil Servis ve Yoğun Bakım ünitelerimizde üçüncü basamak sağlık hizmeti vermekteyiz. Hastanemizin tüm birimlerinde üçüncü basamak sağlık standardına erişerek hizmet verebilmek için bir heyet oluşturduk ve çalışmalara başladık. Yakın zamanda üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için gelen hastaların kabulünü yapabilecek ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geleceğiz.”

Kurulan heyet hastane içinde yeni oluşturulacak servisler için yer tespiti yaptı.