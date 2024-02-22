Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A, bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği A.E. (40) ve N.Ö'ye (50) tabancayla ateş açtı.

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Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A, Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı sebepten dolayı B.K'ye de (43) silahla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA