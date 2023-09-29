Yapay zeka sorulan ve alınan cevaplar son günlerde gündem oluyor. Yapılan son araştırmada ise yapay zekâya Türkiye’nin 81 ilinin rakipleri soruldu. Sorulan sorunun cevapları ise viral oldu. İşte cevaplar:

Yapay zekaya sorulan Türkiye’de bulanan şehirlerin rakip illeri soruldu. Soruların içinde yer alan Yozgat’ın rakip şehri ise Sivas oldu.

YOZGAT HİÇBİR ŞEHRE RAKİP OLAMADI

Rakibi Sivas olan Yozgat’ın hiçbir şehre rakip olarak gösterilmemesi akılları karıştırdı. Yapay zekanın bile Yozgat’ı kimseye rakip göstermemesi, Yozgat’ın makus talihinin teknoloji dünyasında bile değişmediğini hissettirdi.

YOZGAT’IN KOMŞULARININ RAKİPLERİ

Yapay zekaya göre; Yozgat’ın rakibi Sivas, Kırşehir’in rakibi Aksaray, Sivas’ın rakibi Kayseri, Tokat’ın rakibi Sivas, Amasya’nın rakibi Tokat, Kırıkkale’nin rakibi Ankara, Nevşehir’in rakibi Kayseri, Kayseri’nin rakibi Eskişehir olarak belirlendi. (Melike Aslı Arslan)