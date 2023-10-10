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Yozgat’ın ve Aydıncık ilçesinin önemli değerlerinden biri olan ametist ve yarı değerli taşlarla takı, süs eşyası gibi ürünler üreten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker ve kooperatif üyeleri, Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Türker, "Yöremizde bulunan taşları çıkartıyoruz, getirip depolarımızdan muhafaza ediyoruz. Yağlı kesimler, sulu kesimler yaptığımız taş işleme makinalarımız var, taşları ne yapmaya karar verdiysek taşın özel yerlerini bulup kesiyoruz. Kestikten sonra takıya o şekilde dönüştürüyoruz. Bir kolye mi yapacağız, yüzük mü yapacağız, ona göre karar verip tasarımını tasarladıktan sonra kesimini yapıp, zımparasını yapıp, parlatma işlemini yapıp, delme işlemini yapıyoruz. Takımız gümüşle buluşacaksa gümüşle buluşturuyoruz. Bu şekilde takımız da son haline gelmiş oluyor. Küçük bir ilçedeyiz, burada kadınlar hem sosyalleşiyor doğal taş işlemeciliğinde hem sanat öğreniyorlar, kendilerini geliştirerek ekmeğini taştan çıkarıyorlar. İlçemizi, ilimizi tanıtıyoruz, birçok fuarlara, festivallere de katılıyoruz. Bu yüzden kadınlarımız sosyalleşiyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz" dedi. (Melike Aslı Arslan)