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SimpleGhar tarafından gerçekleştirilen araştırma, iPhone 14'ün, iPhone 13 ve iPhone 12 gibi diğer modellere kıyasla daha hızlı bir değer kaybına uğradığını ortaya koydu. Araştırma, Amazon ABD ve Birleşik Krallık'ta kullanılan 1000'den fazla teknoloji ürününün orijinal fiyatları ile elde edilen bilgileri kullanarak gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, iPhone 14, perakende değerinin yüzde 24,69'unu bir yıl içinde kaybetti. Buna karşılık, iPhone 13 yüzde 16,62 ve iPhone 12 yüzde 10 değer kaybetti. Bu durumun nedenlerinden biri, iPhone 14'ün iPhone 13 ile benzerlik göstermesi; aynı tasarım, benzer kameralar ve A15 Bionic çip ile donatılmış olması. Ancak, çoğu kullanıcı muhtemelen iPhone 13'ü tercih etmeyi veya elinde tutmayı daha değerli buldu.

iPhone 14 Pro Max, orijinal fiyatının yüzde 20,16'sını kaybederek diğer modelleri takip ederken, 14 Plus (%18,84) ve 14 Pro (%16,83) sırasıyla değer kaybetti.

Bununla birlikte, herhangi bir iPhone 14 modelinin hala Android akıllı telefonlara kıyasla daha yüksek bir değere sahip olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, Samsung Galaxy S22, bir yıl içinde yüzde 40 değer kaybederek diğer akıllı telefonlardan daha fazla değer kaybetmiştir. Ayrıca, OnePlus cihazları (%21,82), Apple Watch Series 6 (%21,89) ve Apple Watch Series 7 (%21,81) gibi Apple ürünleri de zaman içinde değer kaybında öne çıkanlar arasında yer almaktadır.