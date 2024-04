Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarında %25'lik bir artışın yaşandığını duyurdu! Bu duyuruyla birlikte, et ve tavuk fiyatları yeniden yükseldi. İki günde bir et veya tavuk tüketemeyenlerin sayısı ise %45'in üzerine çıktı!

Canlı hayvanları satın alarak kesimlerini gerçekleştiren ve kesim sonrası işleme yaparak satışa hazır hale getiren Et ve Süt Kurumu, bu konuda yeni bir açıklama yaptı. Kurumun yaptığı açıklamada, et fiyatlarına zam yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda, et satış fiyatlarına %25'lik bir zam yapıldığı açıklandı.

Yapılan bu zamla birlikte, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatları şu şekilde güncellendi:

Kıymanın kilosu 229 TL'den 279 TL'ye yükseldi.

Dana kuşbaşı et fiyatı 259 TL'den 219 TL'ye çıktı.

Sığır bifteği fiyatı 325 TL'den 405 TL'ye çıktı.

Pirzola fiyatı 380 TL'den 450 TL'ye kadar yükseldi.

Bonfile fiyatı 540 TL'den 600 TL'ye çıktı.

Tavuk kategorisinde de benzer bir zam yapıldı:

Kanadın kilosu 138 TL'ye yükseldi.

Tavuk but fiyatı 67 TL'den 74 TL'ye çıktı.

Tavuk göğsü fiyatı 68 TL'den 85 TL'ye yükseldi.

Tavuk pirzola fiyatı 90 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Mart ayında en çok yükselen ürünler sıralamasında, kuzu eti %18.58'lik bir artışla ilk sırada yer alırken, dana eti %14.65 ve kümes hayvanları %12.19 artışla sıralamada kendilerine yer buldu.

Artan enflasyon ve düşmeyen gıda fiyatları nedeniyle Türkiye, gıda enflasyonunun yüksek olduğu ülkelerden biri haline geldi. Gıda enflasyonunun %70'i aşmasıyla birlikte, Türkiye'de insanların gıdaya erişimi zorlaşırken, sağlıklı beslenme konusunda Avrupa'da son sıralara geriledi.

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerinde iki günde bir et, balık ya da tavuk tüketemeyenlerin oranı %8.3 seviyesindeyken, Türkiye'de bu oran %45.5'e ulaştı. Bu da Türkiye'de iki günde bir et, tavuk ya da balık alamayanların sayısının Romanya'nın iki katından fazla olduğunu gösteriyor.