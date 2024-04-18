Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yozgat Valiliğinden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Tokat ili Sulusaray merkezli olarak bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen ve ilimizde de kuvvetli bir şekilde hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem neticesinde saha ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre Kadışehri ilçemize bağlı Gümüşsu köyü, Elmalı çiftliği, Yeltenli köyü, Halı köyü, Kadişehri ilçesine bağlı Vasfibey mahallesi ve Üçağaç mahallesinde bazı yapıların zarar gördüğü ancak çok şükür şuana kadar ulaşılan bilgilerde can kaybı ve yaralı vatandaşımızın bulunmadığı anlaşılmıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.