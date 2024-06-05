Başkan Altuntaş, KÖYDES kapsamında Yozgat'a toplamda 105 milyon 133 bin 637 liralık ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Başkan Altuntaş, yapılan tahsisatın ilçelere ve köylere dağılımını şu şekilde sıraladı: “Merkez ilçe için 16 milyon 906 bin 56 lira, Akdağmadeni için 15 milyon 835 bin 891 lira, Aydıncık için 3 milyon 478 bin 472 lira, Boğazlıyan için 4 milyon 240 bin 380 lira, Çandır için 587 bin 989 lira, Çayıralan için 6 milyon 745 bin 877 lira, Çekerek için 7 milyon 543 bin 861 lira, Kadışehri için 3 milyon 788 bin 932 lira, Saraykent için 2 milyon 412 bin 721 lira, Sarıkaya için 10 milyon 181 bin 533 lira, Sorgun için 12 milyon 434 bin 330 lira, Şefaatli için 7 milyon 258 bin 418 lira, Yenifakılı için 2 milyon 520 bin 753 lira, Yerköy için ise 11 milyon 198 bin 460 lira.”

Altuntaş, yapılan bu ödenek tahsisatının Yozgat'ın kalkınması ve gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin devam edeceğini ve Yozgat'ın daha da güçleneceğini belirtti.

Başkan Altuntaş, ilçelerin ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması, altyapı ve üstyapı çalışmalarının desteklenmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesi için kullanılacağı ifade etti.