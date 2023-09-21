Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Yozgat'ın gururu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Kayaalp, elemelerden çeyrek finale ve oradan da yarı finale yükselerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinde 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan deneyimli sporcu, 130 kilo kategorisindeki ilk mücadelesinde Mısırlı rakibi Abdellatif Mohamed'i 7-2'lik skorla mağlup etti. Ardından çeyrek finalde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 9-0'lık teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Çinli güreşçi Lingzhe Meng'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bu önemli başarıyla birlikte Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Final mücadelesi için 22 Eylül Cuma gününü bekleyen milli güreşçi, finalde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.

Geçen yıl aynı organizasyonda finalde İranlı rakibini mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Paris'te uluslararası bir başarı daha kazanma umuduyla mücadelesini sürdürecek. (Haber Merkezi)