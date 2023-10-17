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Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bir ilimizdir. Bu güzel ilimiz, farklı ilçeleriyle birçok vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Yozgat'ın en kalabalık ilçeleri merak konusu oldu ve son nüfus verilerine göre sıralama belli oldu.

Merkez İlçe (Yozgat Merkez): Yozgat ilinin merkez ilçesi, aynı zamanda en kalabalık ilçesidir. 2022 yılı itibariyle nüfusu 109.197 kişi olarak kayıtlara geçmiştir.

Sorgun: Yozgat'ın ikinci en kalabalık ilçesi Sorgun'dur. 2022 yılı nüfus verilerine göre Sorgun'un nüfusu 79.977 kişiydi. Bu ilçe, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge olarak bilinir.

Akdağmadeni: Yozgat'ın üçüncü en kalabalık ilçesi Akdağmadeni'dir. 2022 yılında ilçenin nüfusu 41.577 kişi olarak kaydedildi. Akdağmadeni, doğal güzellikleri ve madencilik faaliyetleri ile bilinir.

Yerköy: Yozgat'ın dördüncü en kalabalık ilçesi olarak önemli bir konumda bulunur. 2022 verilerine göre ilçenin nüfusu 34.214 kişiydi.

Boğazlıyan: Yozgat'ın beşinci en kalabalık ilçesi Boğazlıyan'dır. 2022 yılında Boğazlıyan ilçesinin nüfusu 33.892 kişi olarak kaydedilmiştir. Tarihi ve kültürel miraslarıyla da dikkat çeker.

Yozgat'ın diğer ilçeleri de kendi özgün özellikleri ve güzellikleriyle tanınır. Ancak bu ilçeler, nüfus bakımından öne çıkan yerlerdir. Yozgat, tarım, hayvancılık, ve madencilik gibi ekonomik sektörlerin yanı sıra doğal güzellikleri ve kültürel mirasları ile de ziyaretçilerini cezbetmektedir. İlçelerin nüfusları her yıl güncellenmekte olup, ilin demografik yapısı sürekli olarak değişebilir. (Zekiye Doğan)