ABD merkezli dev banka Citi, altın fiyatlarına dair çarpıcı bir analiz yayınladı. Bankanın raporuna göre, önümüzdeki 6-18 ay içinde altın, ons başına 3.000 dolar seviyelerine yükselebilir. Bu analizde, Ortadoğu'daki gerilimin altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığı vurgulanmıştır.

Citi'nin analistlerinin raporunda altının son yükselişinin jeopolitik gerilimlerin etkisiyle kolaylaştığı ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artırabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediği ifade edilmektedir.

Citi'nin tahminlerine göre, 2024 ve 2025 yılları için altın fiyatlarında önemli artışlar beklenmektedir. Banka, bu tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2.350 dolara ve yüzde 40 artırarak 2.875 dolara yükseltmiştir. Şu anda spot altın, yüzde 0,2'lik bir artışla 2.387,92 dolardan işlem görmektedir.