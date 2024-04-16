Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 16 Nisan 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.4482 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.4451liradan, satış fiyatı ise 32.4451liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.4558 TL'den yapan euro şu anda 34.448 TL alış ve 34.4636 TL satış fiyatına sahip.