Türkiye genelindeki gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyannamesi dönemi başladı. Detaylar haberimizde:

Türkiye genelindeki gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi süreci başladı ve Hazine ile Maliye Bakanlığı ev sahiplerini yakından incelemeye aldı.

Kira geliri elde eden ev sahipleri, vergi yükünü azaltmak için çeşitli yöntemlere başvurabilir. Beyanname hazırlığı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.

Milyonlarca gayrimenkul sahibini etkileyen kira geliri beyanname süresi, 31 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

Vergisini zamanında ödemeyenler, kira geliri üzerinden kesilen cezanın bir katıyla karşı karşıya kalacaklar. Beyanname verirken belirtilen bazı kalemler, ödenecek miktarı düşürebilir.

KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEME ZAMANI

Kira gelirlerinden kaynaklanan vergiler, kişinin tahakkuk eden vergileri Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit ve damga vergisi 31 Mart'ta, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar ödenmelidir.

KİRA BEYANNAMESİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

Vatandaşlar, www.gib.gov.tr adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yaparak beyanlarını onaylayabilir veya değişiklikler yaparak kira beyannamelerini kolayca ödeyebilirler. Ayrıca, ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairelerinde de bu işlem yapılabilmektedir. Hazır Beyan Sistemi, 7 gün 24 saat erişilebilir.

O EV SAHİPLERİ İÇİN İSTİSNA SAYILACAK

2024 yılı için ev sahiplerini ilgilendiren kira gelir vergisi istisnası belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak belirlendi.

Bu durumda, evini kiraya veren kişiler, yıllık kira geliri 33 bin liranın altında ise herhangi bir gelir vergisi ödemeyecekler. Ancak 33 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler için bu rakam istisna sayılacak ve üzerindeki miktar vergiye tabi tutulacaktır.

Kira gelir vergisi hesaplanırken, ödenmesi gereken vergi tutarı için öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır. Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak damga vergisi de ödenmektedir.

VERGİLENDİRME YÖNTEMLERİ VE İNDİRİMLER

Kira geliri vergilendirmesinde iki yöntem bulunmaktadır: Götürü gider yöntemi ve gerçek gider yöntemi. Mülk sahipleri, harcamalarını belirli kriterlere göre göstererek vergi avantajı elde edebilirler. Eğitim, sağlık ve hayat sigortası gibi harcamalar dikkat çekmektedir.

ÖZEL İNDİRİMLER VE İNCE DETAYLAR

Özellikle eğitim harcamaları, belirli sınırlar içinde gelir vergisinden indirilebilir. Ancak bu harcamaların belgelendirilmesi ve beyannameye eklenmesi, vergi incelemeleri için önemlidir. Belgeler, beyanname verildikten sonra 5 yıl boyunca saklanmalıdır.

Türkiye genelinde kira beyannamesi sürecinde dikkat edilecek bu önemli detaylar, ev sahiplerine vergi yükünü hafifletme konusunda rehberlik edebilir.