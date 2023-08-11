Vali Polat, 3 yılı aşkın görev yaptığı Yozgat’tan ayrıldığını belirterek, bu dönemin acısıyla tatlısıyla kalbinde yer ettiğini söyledi.

Vali Polat, Yiğitler Şehri Yozgat’ta sevinçli günler geçirdik. Vatandaşlarımızla sürekli bir araya geldik. Huzur ve güven bakımından Yozgat çok rahat bir şehir. Ama bunu devam ettirebilmesi birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışının üst düzeye taşınması ile ilgili. Görevim süre esnasında bütün kamu kurumlarıyla, belediyelerimizle hep uyum içerisinde çalışmaya dikkat ettim. Birlik beraberlik içerisinde olunduğu zaman Yozgat’ın bundan her zaman kazançlı çıkacağını düşünüyorum dedi. Alpaslan Demir