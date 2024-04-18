Altın yatırımcılarına tarihi bir fırsat uyarısı yapıldı. Uzmanlar, altın fiyatlarında önce düşüş ardından ise kademeli bir yükseliş sinyali olduğunu belirtiyor. Gram altın fiyatları, ons altın fiyatlarındaki güçlü seyirle birlikte yeni tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ALTIN YATIRIMLARI

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, ülkeler arasındaki gerilimlerin ve savaşların küresel piyasalarda önemli bir paniğe yol açtığını belirtiyor. Bu durumda, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebin arttığına dikkat çekiyor.

Yıldırım'a göre, artan jeopolitik riskler altın piyasasını etkilemekte ve yatırımcıları altına yönlendirmektedir. Özellikle İran ile İsrail arasındaki gerilimin devam etmesi, savaş olasılığının artması ya da savaşın gerçekleşmesi durumunda altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği öngörülüyor.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Doç. Dr. Yıldırım, savaş ihtimallerinin artması veya savaşın gerçekleşmesinin bölgedeki petrol arzının güvenliği üzerinde tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Bu durumun piyasalarda büyük bir endişe yaratacağını ve petrol fiyatlarında büyük bir sıçrayışın görülebileceğini ifade ediyor.

ALTIN FİYATLARINA DAİR TAHMİNLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın fiyatlarında önemli seviyelerin tartışıldığını belirtiyor. Memiş'e göre, ons altın 2600 dolar seviyesini kırdıktan sonra yükselişlerin 3000 dolara kadar devam edebileceğini öne sürüyor. Ancak teknik olarak satışların zaman zaman yaşanabileceğini ve ons altının 2250 dolara kadar gerileyebileceğini de ekliyor.

Gram altın fiyatlarıyla ilgili olarak ise Memiş, ons altın fiyatlarının gerilemesi durumunda gram altının da düşüş yaşayabileceğini ve 2450 TL'ye kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki seyir hem jeopolitik risklerin hem de teknik analizlerin etkisi altında devam ediyor. Yatırımcılar, bu faktörleri dikkate alarak altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.