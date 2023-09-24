Tamamlandığında Yozgat’ın dev sosyal kompleksi haline gelecek olan il halk kütüphanesi vatandaşlara yeni bir yaşam alanı olacak.

Yozgat İl Halk Kütüphanesinin inşaatında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunan Lise Caddesi’ne renk katacak olan İl Halk Kütüphanesi projesinin inşaatı için yürütülen çalışmalar hızlı şekilde sürdürülüyor.

Klasik kütüphane hizmetlerinden çok farklı hizmetleri de içerisinde barındıracak olan kütüphane tamamlandığında Yozgatlılar için yeni bir sosyal yaşam merkezi olacak.

YOZGAT LİSESİ KARŞISINDA YÜKSELEN BİR SİMGE

Yozgat, yeni bir kültürel ve sosyal merkeze kavuşuyor. Yozgat İl Halk Kütüphanesi'nin inşaatı, şehrin dokusuna uygun bir şekilde hızla ilerliyor ve tamamlandığında Yozgat'ın önemli bir simgesi olacak.

İlk kazmanın vurulduğu günden bugüne hızlı şekilde yükselen İl Halk Kütüphane binasının inşaatında çalışmalar yoğun şekilde yapılıyor.

Yozgat İl Halk Kütüphanesi projesi, tarihi Yozgat Lisesi'nin tam karşısında, Lise Caddesi üzerinde yer alırken tamamlandığında bu bölgeye yeni bir renk katacak. 13 bin 755 metrekarelik geniş bir alana sahip olan kütüphane, sadece kitap okuma mekanı değil kapsamlı bir sosyal yaşam merkezi olacak.

HIZLA YÜKSELEN BİR KÜLTÜREL MERKEZ

Kütüphane inşaatı, ilk kazmanın vurulduğu günden bu yana hızla yükseliyor ve Yozgat'ın kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Yozgat İl Halk Kütüphanesi, şehrin kültürel zenginliklerini tanıtmak için özel bölümlere ve sergilere ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Fuat Oktay'ın öncülüğünde yürütülen bu proje içerisinde, müze ve kültür merkezi de bulunacak.

TARİHİ DOKUYA SAYGI!

Yozgat Lisesi karşısında yapılacak olan bu kütüphane projesi, AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın vizyonu ile gerçekleştirilerek şehrin tarihi dokusunu koruyacak.

Halk kütüphanesinin projesi noktasında büyük uğraşlar veren Oktay’ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacak.

HERKES İÇİN BİR KÜLTÜREL ALAN

Yozgat İl Halk Kütüphanesi, sadece kitap okumak için değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Yozgat'a büyük bir katma değer katacak olan bu proje, tüm yaş gruplarına hitap ederek şehrin kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk getiriyor. (Melike Aslı Arslan)