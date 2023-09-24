İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artan "Hediye gönderim dolandırıcılığı" vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve uyarıda bulunmak amacıyla bir duyuru yayınladı.

Hediye gönderim dolandırıcılığında dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

DOLANDIRICILARA KARŞI BİLİNÇLİ OLUN!

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, hediye gönderim dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Özellikle bu tür dolandırıcılık vakalarında dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı.

SAHTE LİNKLERE KARŞI DİKKAT!

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Ürün veya hediye gönderimi altında kullanıcıların kişisel, finansal bilgilerini ele geçirmeye yönelik oluşturulan oltalama amaçlı bağlantılara dikkat” denildi.

Emniyet Müdürlüğünce bu tür bağlantıları tıklamamak ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamanın önemli bir güvenlik tedbiri olduğu aktarıldı.

GÜVENİLİR ALIŞVERİŞE ÖZEN GÖSTERİN

Yapılan açıklamanın devamında, "Sponsorlu paylaşımlar veya reklamlar ile çeşitli platformlarda 'aynı gün hediye teslim, hızlı kurye' gibi başlıklarla sunulan ve sahte linkler barındıran içeriklere itibar etmeyin" uyarısı da bulundu.

Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıda, online alışveriş yaparken, güvenilir ve resmi alışveriş sitelerini tercih etmenin önemli olduğu not düşüldü.

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde: “Sponsorlu paylaşımlar veya reklamlar ile çeşitli platformlarda ‘aynı gün hediye teslim, hızlı kurye’ gibi başlıklarla sunulan ve sahte linkler barındıran içeriklere itibar etmeyin. Arama sonuçlarında en üstte çıkan internet sitelerinin güvenilir olmayabileceğini unutmayın. Alışveriş sitelerinin yasal durumlarını e-Devlet ‘Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama’ hizmeti aracılığıyla teyit edin. Ürün veya hediye gönderimi altında kullanıcıların kişisel, finansal bilgilerini ele geçirmeye yönelik oluşturulan oltalama amaçlı bağlantılara dikkat.”

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bilinçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Emniyet Müdürlüğü, bu tür uyarılar ile vatandaşların kişisel ve mali güvenliklerini korumalarına yardımcı olmayı amaçladığını kaydetti. (Sema Nur Koçaker)