Türkiye'nin illeri, MZT isimli bir firmanın yürüttüğü araştırma sonucunda, yapay zeka teknolojisinin etkisiyle yeni isimlerle tanımlandı. Bu çerçevede "Atatürk" olarak yazıldı.

MZT firması, yapay zeka teknolojisinin gücünden faydalanarak Türkiye'nin 81 ilinin isimlerini yeniden yazdırdı.

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen bu değişiklik, Ankara'nın tarihine ve sembolizmine büyük önem atfediyor. Yapay zeka, Ankara’yı Türkiye’nin başkenti yapan Atatürk’ün ismini Ankara’nın yeni adı olarak seçti.

Ankara'nın yanı sıra, yapay zeka tarafından birçok ilin ismi de değiştirildi. Yozgat artık "Boğazlıyan”, Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak anılmaya başlandı. (Haber Merkezi)