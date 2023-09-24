Türkiye'nin illeri, MZT isimli bir firmanın yürüttüğü araştırma sonucunda, yapay zeka teknolojisinin etkisiyle yeni isimlerle tanımlandı. Bu çerçevede "Atatürk" olarak yazıldı.

Ankara’nın adı değişti En anlamlı isim Ankara’ya (2)

MZT firması, yapay zeka teknolojisinin gücünden faydalanarak Türkiye'nin 81 ilinin isimlerini yeniden yazdırdı.

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Ankara’nın adı değişti En anlamlı isim Ankara’ya (4)

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen bu değişiklik, Ankara'nın tarihine ve sembolizmine büyük önem atfediyor. Yapay zeka, Ankara’yı Türkiye’nin başkenti yapan Atatürk’ün ismini Ankara’nın yeni adı olarak seçti.

Ankara’nın adı değişti En anlamlı isim Ankara’ya (1)

Ankara'nın yanı sıra, yapay zeka tarafından birçok ilin ismi de değiştirildi. Yozgat artık "Boğazlıyan”, Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak anılmaya başlandı. (Haber Merkezi)