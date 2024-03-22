İl Müdürü Dr. Şahin, "Suyun değerini anlamak ve korumak için çaba göstermek hepimizin sorumluluğudur. Bir damla bile suyun kıymetini bilerek, suyun sürdürülebilirliği için birlikte hareket edelim" dedi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart'ta kutlanan bir BM (Birleşmiş Milletler) gözlem günüdür. Dünya Su Günü, su kaynaklarının önemine dikkat çekmek, suyun sürdürülebilir yönetimi ve su kaynaklarının korunması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanır. 2024 yılının Dünya Su Günü teması 'Barış için Sudan Yararlanma' olarak belirlendi. Dünya Su Günü kampanyasına kısaca 'Barış için Su' adı veriliyor. BM-Su Programı tarafından önerilmektedir. Yıllık yayınlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu, 22 Mart’ta 'Barış ve Refah için Sudan Yararlanma' başlığıyla yayınlanacak. Dünya Su Günü etkinlikleri, suyun önemi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, suyun adaletli dağılımı, su krizleri ve suyla ilgili sorunlar hakkında bilgi paylaşımını teşvik etmek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirilir. Bu etkinlikler arasında konferanslar, seminerler, panel tartışmaları, suyla ilgili projelerin tanıtımı, su temizliği ve tasarrufu konularında farkındalık kampanyaları, su kaynaklarının korunması için çevre etkinlikleri gibi faaliyetler yer alır. Dünya Su Günü, suyun önemine ve sürdürülebilir yönetimine vurgu yaparak, su kaynaklarının korunması, suyun adil ve eşit şekilde dağıtılması, su krizlerinin önlenmesi ve suya erişimin sağlanması gibi küresel meselelere odaklanır. Aynı zamanda, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliği ve enerji üretimi gibi alanlarda stratejik öneme sahiptir. Bireyler olarak suyu daha dikkatli kullanabilir, çevre ve su altyapısı üzerindeki baskıyı azaltabiliriz Çalışma hayatımızda da tüm faaliyetlerimizin sorumlu bir şekilde yapılmasını sağlayabilir, su kaynaklarının ve ekosistemlerin yasalara uygun şekilde korunmasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.