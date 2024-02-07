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İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar lira para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişiyi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir polisi, Ocakçı’ya ait 3 ayrı iş yerinde aramalar yaparken, şuana kadar 20 kişinin yakalandığı belirtildi. Öte yandan, sırra kadem basan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında TSK’dan ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 2,5 milyarlık vurgunun ardından ortadan kaybolan Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3 İŞ YERİNDE OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 iş yerinde operasyon başlattı. Çilingir vasıtasıyla İzmir Çiğli’deki iş yerlerine giren ekipler, bazı bilgi, belge ve materyallere el koydu. Şu ana kadar 20 kişinin gözaltına olduğu ifade edilirken, Sedat Ocakçı’nın henüz yakalanamadığı öğrenildi.

BİNLERCE MAĞDUR VAR: 2,5 MİLYARI AŞKIN OLDUĞU İFADE EDİLİYOR

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş insanı Sedat Ocakçı’nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR

Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıkmıştı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

SEDAT OCAKÇI FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı.

Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.