Riskli sürücülerin poliçe sorununa çözüm bulmak için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken teklif vermeyen şirketlerin tespiti kolaylaşacak.

'Sigorta Aracıları Teklif Platformu', hizmete girdi. Bu platform, zorunlu trafik sigortasında yüksek riskli sürücülerin karşılaştığı poliçe sorunlarına çözüm sunmak üzere geliştirildi.

Sürücüler artık poliçelerine daha hızlı bir şekilde erişebilecekleri bu uygulama ile birlikte, teklif sunmayan şirketlerin de tespiti daha kolay hale geldi.

Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı.

17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu.

SEDDK'nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.

Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek.

Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

SÜRÜCÜLER TRAFİK POLİÇESİNE KISA SÜREDE ULAŞACAK

İki aşamalı bir teklif alma sürecinde, ilk aşamada acenteler, platform üzerinden halihazırda anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alacaklar. Sigortalının onayladığı teklifler işleme konulacak ve süre sonunda teklif alamayan acenteler ikinci aşamaya geçecekler.

İkinci aşamada acenteler, platform üzerinden aracılık sözleşmesi yaptıkları diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecekler.

Bu aşamada da 10 dakika içinde sigorta şirketleri tarafından teklif verilecek ve bu teklifler üzerinden poliçe düzenlemeleri yapılacak.

Sigorta şirketlerinin teklif vermemesi veya verilen tekliflerin gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, poliçe düzenlememek olarak değerlendirilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler kolayca tespit edilebilecek.

"ACENTENİN İŞİ KOLAYLAŞACAK"

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, yarın başlatılacak olan teklif platformunun, doğru şekilde faaliyet göstermesi durumunda acentelerin işlerini önemli ölçüde kolaylaştıracağını vurguladı.

Korkut, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerine dikkati çekerek, "Genelgeye göre, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması poliçeye ulaşım açısından sorun oluşturabilir." dedi.

Korkut, kazanılan zamanın acenteye ve sektöre büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak Sürekli Eğitim, Denetim ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Ayrıca, sektörün gelişimi için tüm paydaşlarla uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.