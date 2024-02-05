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Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Bozok Hentbolspor, konuk ettiği Van Erkek Beş Yıldız takımını 41-33 mağlup ederek ligde istediği çıkışı yakaladı.

Yozgat Bozokspor Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda konuk ettiği Van Erkek Beş Yıldız takımı karşısında müsabakanın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koydu.

Güçlü rakibi karşısında hem savunmada hem de hücumda etkili olan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısını 41-33 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Bozok Hentbolspor, müsabakayı 41-33 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İsmail Doğan, Deniz Öztürk hakem ikilisi yönetti. Yozgat Bozok Hentbolspor’da Emir Kırmızıyıldız attığı 15 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Alperen Düzcan, Berat Bilal Çebi 6, Talha Kurd 5, Muhittin Ateş, İhsan Korkmazyiğit 3, Nuri Şahin 2 ve Özkan Karaboğa ise 1 gol attı. Konuk ekip Van Erkek Beş Yıldız takımında ise Ayetullah Özdemir attığı 12 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Abdulselam Aslan 6, Burkay Aslan 5, Hüseyin Demirkıran 4, Birhat Aslan 3, Cenk Demirçelen 2 ve Azat Tanhan 1 gol attı. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Alperen Düzcan, Muhittin Ateş, Emir Kırmızıyıldız, birer kez, Talha Kurd, Berat Bilal Çebi, İhsan Korkmazyiğit iki kez, Özkan Karaboğa ise üç kez iki dakika cezası aldı. Talha Kurd sarı, Özkan Karaboğa ise kırmızı kart gördü. Konuk ekip Van Erkek Beş Yıldız takımında ise Azat Tanhan, bir kez Cenk Demirçelen ise iki kez iki dakika cezası alırken, Yunus Algüzül sarı kart, Yunus Emre Tonel ise önce kırmızı ardından da mavi kart gördü.