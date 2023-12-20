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Yılların verdiği duygu yoğunluğunu kaleme döktüğü bir birinden eşsiz şiirlerini kitapta buluşturan Yurtlu, bu eseri ile Yozgat’ın sanat hayatına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü görevini yürüten Araştırmacı, Şair-Yazar Hakkı Yurtlu, “Kaleme aldığım Verda isimli şiir kitabı 126 sayfadan oluşuyor” dedi.

Şiirlerinde tasavvuf, vatan sevgisi, aşkın manevi güzellikleri ve geçmişten günümüze toplumsal yaşantıyı yorumlamayan Yurtlu, “Kitabımda Yozgat’a özgü şiirleriyle de farklı bir enstentane kattım. Doğum yerim olan Akdağmadeni başta olmak üzere ilçeleri ve Yozgat’ın güzelliklerini şiirlerinde kendi üslubuma göre değerlendirdim” diye konuştu.

Kitabın ön sözünde şiirin insan hayatındaki yerine değinen Hakkı Yurtlu, şiirin bir kelam şekli olduğunu belirterek; “Şiirin güzelliği, kelamın güzelliği, çirkinliği de kelamın çirkinliğidir (Tirmizi), İslami düstur da olduğu üzere, şiir doğruyu ve güzeli içerdiği sürece güzeldir. Sonuç itibari ile şiir duyguların sanatsal ifadesidir. Görülen manzaranın, içinde bulunan ahval ve şeraitin resmedilmesidir. Şiir dalında ikinci ve genel anlamda beşinci kitabım olan ve küçük kızım Hümmanur Verda ismine izafeten hazırlayıp “Verda” adını verdim” dedi.