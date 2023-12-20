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Genel Başkan Çelik, yaptığı açıklamada 2023 yılında küçükbaş hayvancılık sektörünün zor günler geçirmesine rağmen üretime devam edildiğini belirterek “2023 yılının ilk altı ayında küçükbaş hayvan sayımızda yüzde 5,6 oranında bir azalma oldu. Rakamlar henüz açıklanmadı ancak yılsonu itibariyle bir miktar daha azalma olacağını tahmin ediyoruz. Hayvan sayımızın azalmasında girdi maliyetlerinin yüksekliği etkili olmuştur ancak yetiştiricilerimiz her zorluğa karşı her zaman olduğu gibi 2023 yılında da büyük bir özveriyle üretmeye devam etmiştir“ dedi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEKLERİ ÜÇ KATA VARAN ORANLARDA ARTIRILDI

Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişiminde önemli bir paya sahip olan desteklerin 2023 yılında iki kat ve daha fazla oranlarda artırıldığına dikkat çekerek “2023 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında küçükbaş hayvancılık destekleri yüzde 100 ve yüzde 150’ ye varan oranlarda artırılmış olmasını sektör olarak memnuniyetle karşıladık. Anaç hayvan başına 50 lira olan destek 100 liraya, 12 bin lira olan çoban desteği 30 bin liraya çıkarılmış, Islah programlarındaki elit sürülerde yavrular için verilen destek 150 liradan 300 liraya, taban sürüdeki yavrular için ise 100 liradan 160 liraya çıkarılmıştır. Daha da önemlisi yıllardır ısrarla üzerinde durduğumuz Ulusal Islah Programı oluşturularak ülkemizin damızlık koç teke ihtiyacının bu programdan karşılanması talebimiz gerçekleşmiş ve bu çerçevede 2023 yılı için ulusal ıslah programlarından koç teke alacak olan yetiştiricilere 2 bin lira destek sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

2024 YILI TARIMDA YENİ PROJELERLE BİRLİKTE TOPYEKÛN SEFERBERLİK YILI OLMALI

2024 yılına ilişkin sektörün beklentilerini de dile getiren Çelik, “Üretmezsek tüketemeyiz. Dolayısıyla 2024 yılının hemen başında topyekûn üretim seferberliği başlatılmalıdır. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarıyla binlerce yıldır bitkisel ve hayvansal üretimin yapıldığı eşsiz bir geçmiş ve potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirmek adına başta yem olmak üzere girdi maliyetlerinin düşürülmesi, aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi, Genç Çiftçi Hibe Projesi ve bunun gibi alternatif yeni projelerle gençlerimizin kırsalda tutulması veya kırsala dönüşünü sağlayacak yeni projeler üretim seferberliğinin ilk adımlarından birisi olmalıdır” dedi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI MUTLAKA ARTIRILMALI, SEKTÖRÜN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

Genel Başkan Çelik, 2024 yılında en önemli hedeflerden birinin küçükbaş hayvan sayısının ve verimliliğin artırılması olduğunu kaydederek “Küçükbaş hayvan sayımızı mutlaka artırmak durumundayız. Bu artışı gerçekleştirmek için öncelikli olarak yetiştiricilerimizin belini büken girdi maliyetlerinin azaltılması ve yaptığı işten kazanç elde etmesi sağlanmalıdır. Geçmişten bugüne kadar hayvan sayısının artmasında desteklemelerin çok önemli katkıları olmuştur. Bu nedenle 2024 yılı Desteklemeler Kararnamesinde küçükbaş hayvancılığa verilen destekler günümüz şartlarına göre güncellenerek desteklerden aldığı pay yüzde en az 25'e çıkartılmalıdır. Ayrıca var olan çoban bulma ve çalıştırma sorunu çözülmeden sektörü istenilen noktaya getiremeyiz. Dolayısıyla çobanlığı cazip meslek haline getirmek üzere sosyal güvenlik sorunları ve yabancı uyruklu çoban çalıştırma konuları çözüme kavuşturulmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

2024 YILI HEM ÜRETENİN HEM DE TÜKETENİN YÜZÜNÜN GÜLECEĞİ BİR YIL OLSUN

Çelik, 2024 yılında küçükbaş hayvancılık sektörünün beklentilerine ilişkin bir takım önerilerde bulunarak “Süt/yem paritesinin en az 1,5 seviyelerinde olmasını sağlayacak çalışmalar yapılmalı, bunun için de girdi maliyetleri düşürülerek yetiştiriciyi memnun edecek oranda çiğ süt alım referans fiyatı belirlenmelidir. Sütte istikrarın sağlanması aynı zamanda et üretimi ve fiyatlarında da istikrarı sağlayacaktır. Yem sanayinde kullanılan ham maddelerinin büyük bir kısmı iç üretimden karşılanmalı ve kesif yeme olan bağımlılığı azaltıcı, kaba yem üretiminin artırılmasına yönelik tedbirler alınmalı. TMO tarafından ucuz arpa satışına önümüzdeki yılda devam edilmeli. ESK da piyasayı dengeleme yolunda aktif rol oynamalı. Sonuç itibarıyla üreticinin daha çok üretmesi, tüketicinin de daha uygun fiyatla tüketmesi yeni yıldan öncelikli beklentimizdir. Dolayısıyla; 2024 yılının hem üretenin hem de tüketenin yüzünün güleceği bir yıl olması dileklerimle başta çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.