Doğu Karadeniz'den Batı Marmara'ya kadar Türkiye'nin 81 ilindeki utangaçlık durumunun ne olduğu araştırıldı. Yozgat yüzde 33.75'lik oranla utangaçlık oranı aldı.

Türkiye'nin dört bir yanında utangaçlık durumunu inceleyen bir araştırma sonuçlarına göre, Yozgat'ta utangaçlık oranı yüzde 33.75 olarak belirlendi. Doğu Karadeniz'den Batı Marmara'ya kadar 81 ilin utangaçlık durumu incelendi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma, "Utangaç Tüketici Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Tüketici Karar Verme Tarzlarına Etkisi" başlığı altında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki utangaçlık seviyeleri analiz edildi ve bu verilere dayanarak utangaçlık haritası oluşturuldu.

Sonuçlara göre, Doğu Karadeniz bölgesi yüzde 37'lik utangaçlık oranıyla Türkiye'nin en utangaç bölgesi olarak öne çıktı. Bu bölgede Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu gibi iller en utangaç iller olarak sıralandı.

Öte yandan, utangaçlık hissinin en az yaşandığı bölge yüzde 24.75'lik oranla Batı Marmara olarak belirlendi. Batı Karadeniz'de utangaçlık oranı yüzde 31 seviyesindeydi.

Orta Anadolu bölgesinde ise Yozgat ve Sivas, yüzde 33.75'lik utangaçlık oranıyla Tokat'ın önünde yer aldılar. Araştırma sonuçları, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki utangaçlık seviyelerini gösterirken, bu ilginç konuyu gündeme taşıdı. (Melike Aslı Arslan)