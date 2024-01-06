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Kış mevsiminin gelmesiyle beraber, kapalı mekanlarda geçirilen süre artarken, uzmanlar domuz gribi riskine karşı halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. İşte uzmanlardan gelen önemli uyarılar.

Kışın gelmesiyle domuz gribi vakalarında artış gözleniyor. Uzmanlar, aynı anda domuz gribi, kuş gribi ve COVID-19'un görülebileceği konusunda uyarıyor.

Toplumun bu risklere karşı bilinçli olması ve hijyen kurallarına uyması önem taşıyor. Sağlık hizmetlerindeki yoğunluğa dikkat çeken uzmanlar, belirtilere karşı duyarlılık ve tedbirlerin artırılmasını vurguluyor.

Son zamanlarda artan domuz gribi vakalarıyla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, aynı kişide domuz gribi, kuş gribi ve COVID-19'un görülebildiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, semptomlar ortaya çıkmadan bile hastalığın başka bir kişiye bulaşabileceğini vurgulayarak, toplumun bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Domuz gribi vakalarındaki artış nedeniyle acil servis ve polikliniklerde yoğunluğun yanı sıra hastanelerde yatan hasta sayısında da bir artış gözlemleniyor. Bu durum, sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı artırıyor ve hastalığın yayılmasını önlemek adına alınması gereken önlemlerin önemini ortaya koyuyor. Uzmanlar, halkı belirtilere karşı duyarlı olmaya ve hijyen kurallarına dikkat etmeye çağırıyor.