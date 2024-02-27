2024 yılında hayata geçmesi beklenen tarımda üretim planlamasına ilişkin yapılan açıklamalar ışığında, hububat ve yağlı tohumlar grubunun ana unsur olacağını dile getiren Erkekli, “Tarım ve Orman Bakanımız bu konuda açıklamalarda bulunarak; tarımsal anlamda yaşanan gelişmeler ve gelecek beklentilerini anlatıp, özellikle iklim değişikliği ve tarımı etkileyen diğer hususları değerlendirmiştir. Bakanımız, su merkezli hareket tarzını merkeze alarak özellikle sözleşmeli tarıma dair çalışmaların yapıldığını dile getirmiştir. Bizlerde bu konuda ilimiz genelinde özellikle tarımsal üretime dair paydaşlar olarak, ifade edilen bu konuları değerlendirip yol haritalarımızda düzenlemeler yapmalıyız” dedi.

Erkekli, “Çiftçi kayıt sisteminde yapılan değişiklikler ile ülkemiz genelinde yapılacak üretimin kayıt altına alınacak olması, bundan sonraki süreçlerde daha doğru planlamalar yapmak için elverişli verilerin oluşturulmasına zemin hazırlayacaktır. Bakanımız, bu konuda tarım sayımı için sürecin başlatıldığını beyan etmiş ve 2026 yılında bu çalışmaların tamamlanmasının planlandığını söylemiştir” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde oluşturulan ulusal su kurulunun bir modelinin, Yozgat için şimdiden oluşturulması gerekliliğine değinen Erkekli, “Özellikle kurak geçen her dönem, tarımsal üretim adına büyük bir handikap olarak değerlendirilir ve sonuçları gerçekten ülke ekonomisine olumsuz yansır” diye konuştu.

Başkan Erkekli açıklamasını şu şekilde tamamladı: “2024 yılında hayata geçirilmesi düşünülen tarımda üretim planlamasına dair yapılacak olan eğitim çalışmalarına, Yozgat Ticaret Borsa’sı olarak destek vermek istediklerini ve bu konuda çalışma yaptıklarını dile getirdi. Özellikle eğitim çalışmalarının, kapsam olarak hayvansal üretim noktasında da artırılması gerekir diyen başkan, böylece hayvansal üretimde de kalite ve verimlilik artacaktır. Bizde ülkemiz adına tarım ve hayvancılık alanında, ulusal düşünüp yerel hareket eden aktörler olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş olacağız. Bu bizim başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemiz adına bir borcumuzdur ve çok çalışarak gayret ederek bu borcu ödeyeceğiz.”