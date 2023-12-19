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Valilik vatandaşların ÇKS başvurularının 2 Ocak 2024 tarihine kadar yapmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, “ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden veya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılabiliyor” ifadelerine yer verildi.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan çiftçilerin, ürettikleri ürünleri ve hayvanlarıyla ilgili bilgileri kaydedildiği bir kayıt sistemidir. Bu sistem, tarımsal üretimde şeffaflığı artırmak, tarım politikalarını planlamak ve yönlendirmek, çiftçilere destek sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca, gıda güvenliği, tarımsal destekleme politikaları ve kaynakların etkin kullanımı gibi konularda da veri toplama ve yönetme işlevini yerine getirir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptıran çiftçiler, ürettikleri ürünleri, tarım arazilerini, hayvan varlıklarını ve diğer önemli bilgileri sisteme kaydederek bu verilerin güncel ve doğru bir şekilde takip edilmesini sağlarlar. ÇKS, tarım sektöründe planlama ve yönetim açısından önemli bir araç olup, çiftçilere çeşitli destek programlarından yararlanma imkanı da sunabilir. Ülkeler arasında çeşitli adlar altında benzer sistemler bulunabilir, ancak genel olarak çiftçi kayıt sistemleri, tarım sektöründe veri yönetimini kolaylaştıran ve iyileştiren bir araç olarak kullanılır.