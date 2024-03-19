Son dakika gelişmesine göre, ikramiye almak isteyenlerin başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru için son tarih olarak 31 Mart ilan edilmiştir. Bu imkândan sadece emekliler değil, aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanabilecektir. Peki, kim ne kadar ikramiye alacak? Ödeme miktarı, kişinin aldığı maaş oranına göre değişkenlik gösterecektir. İşte emekli ikramiyesi hakkında merak edilen detaylar...

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarih, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili olarak, ödemelerin 2-5 Nisan tarihleri ​​arasında hesaplara yatırılacağı müjdesini verdi.

Kimler emekli ikramiyesinden yararlanacak? Dul ve yetim aylığı alanlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler mi? İş kazası geçirenlerin durumu nedir? İşte bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilenler...

Konuyla ilgili bilgiler veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “2018 yılından bu yana dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ek bir ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler, 2018'de 1000 TL'den başlayıp 2021'de 1.100 TL'ye ve geçen yıl 2.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Son torba yasayla, 7499 sayılı Kanun’un 39’uncu Maddesi ile birlikte, ilgili yasa olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 18 madde eklenmiştir.

Bu yasa ve ilgili mevzuat uyarınca, gelir ve aylık alan kişilere, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda, o ay içinde gelir ve aylık almaları koşuluyla 3.000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.

Birden fazla emekli maaşı alanlar ne yapacak? Birden fazla gelir ve aylık alan kişilere, en yüksek ödemeye izin veren dosyadan ödeme yapılır. Yapılan ikramiye ödemelerinden kesinti yapılamaz ve haczedilemez.

Kimlere ödeme yapılacak? SGK üzerinden maaş alan herkes ikramiye alabilecektir. Bu kişiler arasında emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri bulunmaktadır.

Dul ve yetim aylığı alanlar nasıl ödeme alacaklar? Dul ve yetim aylığı alanlar, dosya bazında aldıkları pay oranında ödeme alacaklardır. Eğer eşiniz vefat etmişse ve sosyal güvencesi varsa, geride kalanlara dul ve yetim aylığı adı altında maaş bağlanacaktır.

Örnek ikramiye hesabı nasıl yapılır? Örneğin, eğer geride sadece bir eş ve çalışmayan çocuk yoksa, %75 oranında, yani 3.000 TL ikramiyenin 2.250 TL'si ödenecektir. Ancak eş çalışıyorsa, %50'si, yani 1.500 TL ödeme yapılacaktır.

Eş ve bir çocuk varsa, eşe %50, çocuğa %25 ödeme yapılacaktır. Eş ve üç çocuk varsa, maaşın tamamı, yani %100'ü ödenecektir. Ayrıca, eşler arasında cinsiyet ayrımı olmadan ödeme yapılacaktır.

İş kazası yaşayanlar da ikramiye alacaklar mı? İş kazası sonucu gelir bağlanan kişilere, iş göremezlik oranında ikramiye verilecektir.

Ödeme ne zaman yapılacak? Hükümet tarafından, ödemelerin 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Yeni emekli olacaklar için dilekçe uyarısı! Yeni emekli olanlar, emeklilik başvurusundan sonra takip eden aydan itibaren maaş almaya başlayacaklardır. Bu nedenle, Ramazan Bayramı ikramiyesini almak için 31 Mart Pazar akşamına kadar dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Kurban Bayramı ikramiyesi almak için en geç ne zaman dilekçe verilmelidir? 31 Mart 2024 tarihine kadar dilekçe verilmesi gerekmektedir, ancak bu tarih pazar gününe denk geldiği için dikkat edilmelidir. Çünkü emeklilik kanunları dönemsel kurala tabidir ve bu nedenle pazartesiye ertelenmemektedir. Hafta sonları kurum kapalı olsa bile, dilekçeyi internet üzerinden e-Devlet şifresiyle veya posta yoluyla gönderebilirsiniz.

İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik raporu alanlara ne kadar ödeme yapılacak? İş kazası sonucunda gelir bağlanan kişilere, sürekli iş göremezlik oranlarına bağlı olarak ödeme yapılacaktır. Örneğin, %30 sürekli iş göremezlik oranına sahip bir kişi, 3 bin TL olan emekli ikramiyesinin %30'u, yani 900 TL ikramiye alacaktır.”